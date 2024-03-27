İYİPARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, "Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim; sokak sokak dolaşıp, seçmene dokunan ve hiç ara vermeden bu çalışmayı yapan. Bana kızan insanlar da oluyor, beni seven insanlar da oluyor ama milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici ne kadar önemli olduğunu rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılmak üzere Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında partililer tarafından karşılanan Akşener, ardından iftar programının düzenlendiği Süleyman Demirel Kongre Merkezi’ne geldi. İftardan önce partililere seslenen Akşener, "Ben tam 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Çünkü bizim partimizin kuruluş amacı gencin sesini duymak, yaşlının ne düşündüğünü anlamaktır. 3 yıl boyunca gezdim ve o kadar çok şey öğrendim ki siyasete girecek kişilere elimde imkan olsa esnaf gezmeyi, en az 1 yıl esnaf gezmeyi ve adam gibi dinlemeyi kanun çıkarıp, şart koşarım. O kadar çok bilgi edindim. Mesela neler öğrendim? 87 puan almış çocuğunun mülakatta elendiğini ama buna karşılık 73 puan almış kızının ya da oğlunun arkadaşının atandığı bir mülakat sisteminden ağlayan gençler, ağlayan anne ve babalar gördüm. Ne mi öğrendim? Mesela bileniniz var mı bilmem. Eczanelerin veresiye defteri olduğunu öğrendim. Ne mi öğrendim? O esnaf dükkanlarında Güneydoğu’da, İç Anadolu’da elektrik şirketlerinin çiftçimize nasıl zulmettiğini, yani özelleştirilen elektrik şirketlerinin çiftçimize, tarımla meşgul olan insanlarımıza nasıl zulmettiğini öğrendim. Ne mi öğrendim? O akşam, bu akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen emekli kocası olan kadınlar gördüm, onlardan açlığı öğrendim" dedi.

'BANA KIZANLAR DA OLUYOR SEVENLER DE' Süleyman Demirel’in tedrisinden geçmiş bir insan olduğunu vurgulayan Meral Akşener, "Rahmetli Demirel bir, ben ikiyim; sokak sokak dolaşıp, seçmene dokunan ve hiç ara vermeden bu çalışmayı yapan. Dikkat edin büyün siyasi partilerin siyasi başkanları mutlaka ya salonlarda ya da mitinglerde şu şekilde konuşup, uzaktan nutuk atıp, elini sallayıp gidiyor. Ben tekrar ilçe ilçe geziyorum, ilçelerde de tekrar esnaflarımızla bir arada oluyorum. Orada bana kızan insanlar da oluyor, beni seven insanlar da oluyor ama milletimizin içinde olmak bir siyasetçi için ne kadar öğretici ne kadar önemli olduğunu dediğim gibi sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız rahmetli Demirel’in sisteminden öğrendim" diye konuştu.

'10 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI ALAN BİR AİLE AÇTIR AÇ' Emeklilerin durumuyla ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi: "Ey emekli kardeşlerim 10 bin lira emekli maaşı alan bir aile açtır aç. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Tam 1 aydır sesleniyorum. Emeklilerimize 7 bin lira bayram ikramiyesi vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın." 'MÜLAKAT ÖYLE BİR İĞRENÇ DURUM Kİ, TORPİLİN DİBİ' Öğretmen ataması ile ilgili de konuşan Meral Akşener, "Şimdi bütün siyasi partiler 2023’te seçime giderken, '100 bin öğretmen tayin edeceğiz' dendi. Yani ne demek bu? 100 bin öğretmen 'Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı’nda 100 bin öğretmen tayin edeceğiz' dendi. Seçim bitti, unutuldu. Şimdi diyorum ki Sayın Erdoğan, bu 100 bin öğretmeni tayin edeceksin çünkü bu öğretmen kardeşlerimi açtığın okullardan mezun olmasını sağlayan sensin. Ve mülakata hayır. Mülakat öyle bir iğrenç durum ki, torpilin dibi. İmtihanların, yapılan sınavların içine tüküren bir sistem" dedi.