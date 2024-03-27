İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Isparta'da iftar programında konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." dedi.

Akşener, partisinin Isparta İl Başkanlığınca IYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş nedeninin gençlerin sesini duymak ve yaşlıların ne düşündüğünü anlamak olduğunu söyledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tedrisinden geçtiğini belirten Akşener, sokak sokak gezerek seçmene dokunduğunu anlattı.

Diğer siyasi parti genel başkanları gibi sadece miting yapmadığını, ilçe ilçe gezerek esnafla bir arada olduğunu ifade eden Akşener, "Orada bana kızan insanlar da oluyor, beni seven insanlar da oluyor. Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." diye konuştu. Akşener, partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Tüm öğretmenlerin de oyuna talip olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti: