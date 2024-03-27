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        Haberler Sağlık Araştırma: 1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor

        Araştırma: 1 ay boyunca uykularını tam alanlar 6 yaş genç hissediyor

        Bilim insanları, 1 ay boyunca uykularını tam alan kişilerin oldukları yaştan yaklaşık 6 yaş genç hissettiklerini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 21:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:34
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        İsveç'teki Karolinska Enstitüsündeki araştırmacılar yeterli uyku almanın ve uykusuzluğun, hissedilen yaşla ilişkisini inceledi.

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        CNN'in haberine göre, araştırma kapsamında, 18-70 yaşlarındaki 429 kişiyle yapılan ilk çalışmada, kişilere son bir ay içinde kaç gece uykularından verim alamadıkları ve uykularını tam alamadıkları günlerde kendilerini kaç yaşında hissettikleri soruldu.

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        Elde edilen veriler, psikolojik araştırmalarda kullanılan standart ölçeğe göre değerlendirildi.

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        Bilim insanları, ilk çalışmanın sonucunda, kişilerin uykularını tam alamadıkları her gün için 3 ay yaşlı hissederken son 1 ay boyunca uykularını tam alanların yaklaşık 6 yaş genç hissettiklerini bildirdi.

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        İkinci çalışmada ise 18-46 yaşlarındaki 186 gönüllünün, arka arkaya iki gün boyunca 4 saat uyuduklarında kaç yaşında hissettikleri incelendi.

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        İncelemeler sonucunda, peş peşe iki gün boyunca sadece 4 saat uyuyan gönüllülerin yaklaşık 4,5 yaş daha yaşlı hissettikleri tespit edildi.

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        Araştırmacılar, sabahları uyanık olmayı sevenler olarak nitelenen "sabah kuşları" ile geceleri uyanık olmayı seven "gece kuşlarının" uyku kaybına verdiği tepkinin de değiştiğini gözlemledi.

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        Sabah insanlarının uykusunu az aldığı zamanlarda gece insanına göre daha kendilerini yaşlı hissettikleri, 9 saatlik uykularını aldıklarında ise daha genç hissettikleri ortaya çıktı.

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        İsveç'teki Karolinska Enstitüsünde psikonöroimmünoloji alanında çalışan Doktor Leonie Balter, uykunun insanların kendilerini kaç yaşında hissettiğine dair çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.

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        Balter, insanların daha genç hissetmeleri sağlanabilirse sosyal ve fiziksel açıdan aktif olacaklarını ve yeni deneyimlere daha istekli olabileceklerini belirterek çalışmanın önemine dikkati çekti.

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        Araştırmanın makalesi, "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.

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