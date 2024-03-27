Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce, bir adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 200 gram bonzai emdirilmiş kağıt, 65 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

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