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        Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:43
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        Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Osman T. (57) yönetimindeki 07 TDY 39 plakalı kamyon, Mustafa Z. (52) idaresindeki 07 N 6500 plakalı otomobille Isparta-Konya karayolu Mahmatlar mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Mustafa Z. ve otomobilde bulunan D.Z (46) ve L.E.Z (6), yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Z’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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