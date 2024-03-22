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        Isparta'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:02
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        Isparta'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Isparta-İzmir seferini yapan yolcu treni, İncesu köyü Keçiborlu-Karakuyu istasyonu mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet S'nin (40) kullandığı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet S, ilk müdahalenin ardından önce Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Bu arada, çarpışma anı, yolcu treninin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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