Isparta'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı

Bu arada, çarpışma anı, yolcu treninin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet S, ilk müdahalenin ardından önce Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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