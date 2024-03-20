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        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:00
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        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Ekrem D'nin (66) kullandığı 07 L 6386 plakalı otomobil, Madenli-Bağıllı köylerini bağlayan yolda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Ekrem D'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Gülizar D. (67) ve Muharrem U. (70) Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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