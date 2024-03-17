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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Isparta'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 19:19 Güncelleme: 17.03.2024 - 19:19
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Isparta'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da çeşitli ziyaretler yaptı.

        İlk olarak Hafız İbrahim Demiralay'ın kabrini ve şehitliği ziyaret eden Özdağ, Kaymakkapı Meydanı'nda partisinin belediye başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun projelerini anlatan serginin açılışını yaptı.

        Özdağ daha sonra, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki müze ve anıt mezarını ziyaret etti.

        Özdağ, Eğirdir ve Şarkikaraağaç ilçesinde de partisinin adaylarıyla esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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