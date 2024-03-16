Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Ali K. (22), Mustafa Ç. (22), ve H.Ç. (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, Ali K. ve Mustafa Ç'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.
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