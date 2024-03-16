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        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:18 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:18
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        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Ali K. (22), Mustafa Ç. (22), ve H.Ç. (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, Ali K. ve Mustafa Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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