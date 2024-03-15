Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı (2)

'YALANVİDEOLARIN CUMHURBAŞKANISIN SEN, MONTAJ VİDEOLARININ CUMHURBAŞKANISIN SEN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir programının ardından Isparta'ya geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde parti otobüsünden kalabalığa seslendi. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleriyle ilgili konuşan Özel, görüntülerin 2019 yılında, İstanbul il binasını satın aldıkları döneme ait olduğunu söyledi. Görüntülerin yeniymiş gibi servis edildiğini belirten Özel, "TRT'yi kullanarak, Anadolu Ajansı'nı kullanarak yalan videolar ile kampanya yaptı. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Bey'in ekip yeni bir video yayınladı. Her tarafı kapatmışlar, 1 kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki 'tamamını bulun.' Bulundu görüntüler, 2019 yılına ait. Diyorlar ki '1- 2 ay önce oldu.' Ne yapıyoruz, İstanbul il binasını satın alıyoruz. Adam kapora istemiş, kaporanın sayıldığı yerin videosu çekiliyor. AK Parti'li avukat sonra demiş ki 'O görüntüleri para karşılığı size vereyim.' Hiç çekinecek bir şeyimiz yok. Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli, alınan bina belli. Daha bugün 'Bu ittifak birkaç ay önce balya balya para topluyor' diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların cumhurbaşkanısın sen, montaj videolarının cumhurbaşkanısın sen, montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen" dedi.

'HER EMEKLİNİN CEBİNDEN 5,5 ÇEYREK ALTINI ÇEKİP ALDILAR'

"Bunun canı bizimle kavga etmek istiyor" diye konuşmasını sürdüren Özgür Özel, "Geçen gün söyledim. 'Kavga edeceğim' dedim. Bakın şimdi Isparta'dan onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklinin hakkı için kavga edeceğim. Emekçinin hakkı için kavga edeceğim. Isparta'nın çok önemli iki toplumsal kesimi var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki 70 bin genç kardeşimiz. Bir de Türkiye nüfusuna oranla en yüksek emekli sayılarından biri olan Isparta. Bakın şimdi nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Yüzde 70. En düşük emekli maaşı alanlar kaldırsın. Neredeyse herkes. Sevgili emekliler kaç para alıyorsunuz? Türkiye'nin en büyük korosu. Emekliden sesler korosu. Hep birlikte söyledikleri şarkı 10 bin lira. Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, 3 Kasım 2002'de partisi iktidar olduğunda en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç düzenini bozmasa, emekliye ne verse ne alsa sadece 1,5 asgari ücrette tutsa bugün alacağınız emekli maaşı 26 bin lira. Ama şu anda 10 bin lira alıyorsunuz. Bu hesabı Isparta'dan yapalım. Herkese anlatın. En düşük emekli maaşı 3 Kasım 2002 günü 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Emekli her ay cebinden kaybediyor. Her emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altını çekip aldılar" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Isparta Belediye başkan adayı Atakan Yazgan'a destek istedikten sonra kentten ayrıldı.