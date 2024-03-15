ABD Başkanı Biden, Senato çoğunluk liderinin İsrail yönetimine eleştirilerine destek verdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk lideri Chuck Schumer'in önceki gün 'iyi bir konuşma' yaptığını söyledi.

Gazetecilerin Beyaz Saray Oval Ofis'te Schumer'in dün Senato kürsüsünde yaptığı açıklamaları sorması üzerine Biden "İyi bir konuşma yaptı" dedi.

"Sadece kendisinin değil pek çok Amerikalının paylaştığı ciddi endişeleri dile getirdi" diyen Biden, konuşmanın Schumer tarafından önceden personeline bildirildiğini de sözlerine ekledi.

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ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışma sürecini kötü yönettiğini ve gelecekle ilgili daha sağlıklı kararlar verilmesi adına İsrail'in seçime gitmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu'nun partisi Likud ise açıklamaya sert tepki göstererek, "Muz cumhuriyeti değiliz" cevabını vermişti.