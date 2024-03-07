Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu:

Isparta Valisi Aydın Baruş, suç sayısını caydırıcılığı artırarak azaltmak istediklerini söyledi.

Baruş, Valilikte başkanlık ettiği huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, Isparta'nın daha güvenli ve huzurlu olmasını amaçladıklarını belirtti.

Huzurun sağlanmasında temel stratejinin, suç ve suçlularla etkin mücadele olduğunu ifade eden Baruş, "Hedefimiz caydırıcılığı artırmak, bu sayede de suç sayısını azaltmak, tüm Ispartalı hemşehrilerimizin can ve mal emniyetini temin etmektir." dedi.

Vali Baruş, kent genelinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin bin 607 polis ve 991 jandarma mensubuyla 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını dile getirdi.

Güvenlik güçlerince sorgulanan kişi sayısının geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 80 arttığını kaydeden Baruş, şöyle konuştu:

"Yakalanan şahıs sayısı yüzde 13, sorgulanan araç sayısı yüzde 130, işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 288 artış gösterdi. Umuma açık eğlence yeri denetimlerini 4 bin 467'ye çıkardık, 3 iş yeri hakkında mevzuat kurallarına uymamaktan kapatma cezası uygulanmış, 48 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı. Kumar oynatma nedeniyle işlem yapılan 2 iş yeri kapatıldı."

Vali Baruş, fuhuşla mücadele kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldığını sözlerine ekledi.