Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu:

        Isparta Valisi Aydın Baruş, suç sayısını caydırıcılığı artırarak azaltmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta Valisi Aydın Baruş, suç sayısını caydırıcılığı artırarak azaltmak istediklerini söyledi.

        Baruş, Valilikte başkanlık ettiği huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, Isparta'nın daha güvenli ve huzurlu olmasını amaçladıklarını belirtti.

        Huzurun sağlanmasında temel stratejinin, suç ve suçlularla etkin mücadele olduğunu ifade eden Baruş, "Hedefimiz caydırıcılığı artırmak, bu sayede de suç sayısını azaltmak, tüm Ispartalı hemşehrilerimizin can ve mal emniyetini temin etmektir." dedi.

        Vali Baruş, kent genelinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin bin 607 polis ve 991 jandarma mensubuyla 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını dile getirdi.

        Güvenlik güçlerince sorgulanan kişi sayısının geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 80 arttığını kaydeden Baruş, şöyle konuştu:

        "Yakalanan şahıs sayısı yüzde 13, sorgulanan araç sayısı yüzde 130, işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 288 artış gösterdi. Umuma açık eğlence yeri denetimlerini 4 bin 467'ye çıkardık, 3 iş yeri hakkında mevzuat kurallarına uymamaktan kapatma cezası uygulanmış, 48 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı. Kumar oynatma nedeniyle işlem yapılan 2 iş yeri kapatıldı."

        Vali Baruş, fuhuşla mücadele kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
        Pazar günü havalar ısınacak
        Pazar günü havalar ısınacak
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Daireden kötü kokular geldi! 15 gün önce öldüğü belirlendi
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Kaza yapan sürücü polisi görünce kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada
        Kaza yapan sürücü polisi görünce kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada