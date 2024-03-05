Kaza yapan sürücü polisi görünce kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada

ISPARTA'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazaya müdahale etmeye gelen polisleri gören sürücülerden biri koşarak kaçmaya çalıştı. Polisler sürücüyü yakalarken, kaza ve kaçma anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1710 Sokak'taki kavşakta meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 32 GD 003 plakalı otomobil ile U.Y.'nin kullandığı 32 HC 975 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri önce çöp konteynerine ardından da bir iş yerinin kapısına çarptı. Diğer otomobil ise geldiği istikamete dönerek durdu. Devriye gezerken, yaklaşık 50 metre ilerdeki kazayı gören polis ekibi müdahale için olay yerine yöneldi. Bu sırada polisi fark eden sürücü U.Y., araçtan inip koşmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü U.Y., kısa süreli takibin ardından yakalandı. Kazada hafif yaralanan U.Y. ile diğer araçtaki sürücü ve kimliği öğrenilemeyen yolcu hastaneye götürüldü. Kazanın ardından kaçan U.Y., hakkında adli işlem başlatıldı.

Hem kaza anı hem de kaza sonrası yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin önce çöp konteynerine ardından iş yerinin kapısına zarar verdiği anlar yer aldı. Kaza sonrası olay yerine polis ekibinin geldiği, araçtan inen sürücünün kaçtığı ve polislerin peşine düştüğü görüntülere yansıdı. Kaza sonrası diğer araçtan inen sürücü ve bir yolcunun da birbirlerine sarıldığı, çevredeki vatandaşların da yardım ettiği görüldü.