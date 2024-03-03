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        Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

        ISPARTA'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada Ferda Yavuz (17) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Yüksel (21) ile araçta bulunan Özge A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:20
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        Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
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        ISPARTA'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada Ferda Yavuz (17) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Yüksel (21) ile araçta bulunan Özge A. (17) ve Hakkı Samet Kaya (18) yaralandı. Sürücü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza, Isparta- Eğirdir kara yolu üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Nuri Yüksel'in kontrolünü yitirdiği otomobil sağ tarafta bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra savruldu. Kazada araçta bulunan Ferda Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Yüksel ile aynı araçtaki Özge A. ve Hakkı Samet Kaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Araç sürücüsü Yüksel'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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