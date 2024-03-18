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        Isparta'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, doğada dolaşan yılkı atları ve kurtlar, fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:14
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        Isparta'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, doğada dolaşan yılkı atları ve kurtlar, fotokapanla kaydedildi.

        Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.

        Görüntülerde, karlı ormanda gezinen yılkı atları ve kurtlar yer aldı.

        Paylaşımda, "Onlar 'Yeşil Vatan'ın ev sahipleri. 7/24 ormanlık alanlarımızı gözetim altında tutan fotokapanlar, ormanlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları ve kurtları görüntüledi." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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