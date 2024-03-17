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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle buluştu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 00:58
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle buluştu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta'da gençlerle bir araya geldi.

        Çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte Kafeler Caddesi'nde gençlerle buluşan Özdağ, seçimlerde partisinin adaylarına destek istedi.

        Zafer Partisinin oy oranının hızla yükselişte olduğunu söyleyen Özdağ, "Türk halkı Zafer Partisinin dikkat çektiği Türkiye'nin örtülü istilası konusu hakkında haklı bir hassasiyet geliştirdi. Bu hassasiyetin ana dinamiğini Türk gençliği oluşturuyor. Gençler annelerini, babalarını ve toplumu bu konuda adeta ikna ediyorlar. Ben de onun için Isparta’ya gelir gelmez gençlerin arasına geldim. Artık konu sokaklara taşmış durumda. Yarın da Isparta'da temaslara devam edeceğim." diye konuştu.

        Özdağ, programın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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