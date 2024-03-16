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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:14 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:46
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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Isparta'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Osman K. idaresindeki 32 FJ 156 plakalı kamyonet, Davraz Mahallesi Dostpet Kavşağı mevkisinde Fatih Emre S. yönetimindeki 32 HE 626 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Fatih Emre S. ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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