Isparta'da işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.

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