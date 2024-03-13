Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

        Isparta'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:16 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da işçi servisinin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden İbrahim Pekcan idaresindeki 32 AEC 112 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        AB'den Ukrayna'ya 5 milyar avroluk destek
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        ABD Meclisi, TikTok'un yasaklanmasının önünü açtı
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        'Gözaltı sırasında ölüme' hapis cezası
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Yeniden yargılanınca cezaları düştü!
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        "Çeyrek finale kalmak istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        SDÜ'lü bilim insanları boyamada kullanılan 7'nci böcek türünü literatüre ka...
        SDÜ'lü bilim insanları boyamada kullanılan 7'nci böcek türünü literatüre ka...
        Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu
        Kayıp üniversiteli Emirhan'ın kanalda cansız bedeni bulundu
        Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı
        Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı
        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu...
        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı