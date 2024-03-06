Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Y.D ve F.D'yi raylardan çaldıkları gergi kıskacını, 57 vida ve 13 bağlantı aparatını hurdacıya satmak istedikleri sırada yakaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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