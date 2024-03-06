Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:14 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Y.D ve F.D'yi raylardan çaldıkları gergi kıskacını, 57 vida ve 13 bağlantı aparatını hurdacıya satmak istedikleri sırada yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        Meksika'da protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapısını kırdı
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!

        Benzer Haberler

        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Kaza yapan sürücü polisi görünce kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada
        Kaza yapan sürücü polisi görünce kaçmaya çalıştı; o anlar kamerada
        Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Isparta'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Isparta'da konuştu: