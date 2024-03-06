Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde raylardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, raylardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri Y.D ve F.D'yi raylardan çaldıkları gergi kıskacını, 57 vida ve 13 bağlantı aparatını hurdacıya satmak istedikleri sırada yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.