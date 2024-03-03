Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu, 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 20:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da reklam panosuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu, 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Nuri Yüksel'in (21), kullandığı 32 HS 734 plakalı otomobil, Isparta-Eğirdir kara yolu Kuleönü beldesi mevkisinde, reklam panosuna çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada otomobilde bulunan Ferda Yüksel'in (17), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan sürücü Yüksel, Özge A. ve Hakkı Samet K. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Nuri Yüksel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide 1 gol var!
        Derbide 1 gol var!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Isparta'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Isparta'da konuştu:
        Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı
        Isparta Belceğiz Göleti yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda konuştu:
        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı
        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti