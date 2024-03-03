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        Haberler Dünya Avrupa Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı - Dünyadan haberler

        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı

        Almanya, askeri görüşmelerin medyaya sızdırılmasıyla ilgili Rusya'yı suçladı. Savunma Bakanı Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu olay açıkça Hava Kuvvetlerindeki bir tartışmanın dinlenmesi ve yayınlanmasından daha fazlasıdır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:22
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        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
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        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının dinlenilmesiyle ilgili, Rusya'yı Almanya'ya karşı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı.

        Savunma Bakanı Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu olay açıkça Hava Kuvvetlerindeki bir tartışmanın dinlenmesi ve yayınlanmasından daha fazlasıdır. Bu, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası, buna hiç şüphe yok. Bu dezenformasyon için hibrit bir saldırı, bölünmeler yaratmayı, birliğimizi baltalamayı amaçlıyor." dedi.

        TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMASI TALİMATI

        Yaşananlara özel bir ihtiyatla ancak daha fazla kararlılıkla tepki verilmesi gerektiğini dile getiren Pistorius, olayın duyulmasının ardından Askeri Karşı İstihbarat Servisi'ni arayarak konunun tüm yönleriyle araştırılması talimatını verdiğini belirtti.

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        Yapılacak incelemenin ardından gereken sonuç ve kararın alınacağına dikkati çeken Pistorius, ancak Putin'in oyunlarına gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

        Pistorius, görüşme kayıtlarının Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cenaze töreninden bir gün sonra ve Wirecard skandalıyla ilgili yeni ifşaatların ardından yayınlanmasının tesadüf olduğuna kimsenin inanmadığına işaret ederek, "Bu açıkça birliğimizi baltalamakla ilgilidir. Daha önce de söylediğim gibi iç siyasetimizi parçalamakla ilgili bir durum. Putin'in bizi birbirimizden ayırmasına izin vermememiz çok önemli, onun istediği tam da bu ve buna karşı birlik içinde durmalıyız." şeklinde konuştu.

        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması Haberi Görüntüle

        ALMAN BAKAN: TAMAMEN SAÇMA

        Alman Bakan kaydın yayınlanmasının kesinlikle koordine edilmiş, koreografisi yapılmış ve Almanya'nın Rusya'ya karşı bir savaş üzerinde çalıştığı efsanesini güçlendirmeyi amaçladığını ancak bunun tamamen saçma olduğunu belirtti.

        Pistorius olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sözünü yineleyerek telefon dinleme, gizli dinleme saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını söyledi.

        Fotoğraf: AA

        NE OLMUŞTU?

        Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

        Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

        Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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