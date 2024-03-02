Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün Gazze'de yaşananların, 28 Şubat'ta bu ülkenin başına çorap örenlerle bir bağlantısı var. İkisi de Siyonizm planının bir sonucu, bir neticesiydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün Gazze'de yaşananların, 28 Şubat'ta bu ülkenin başına çorap örenlerle bir bağlantısı var. İkisi de Siyonizm planının bir sonucu, bir neticesiydi." dedi.

        Yalçın, İYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Teşkilat Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Gazze'de 100 yılın katliamının yaşandığını anlattı.

        İsrail'in, "Büyük İsrail" kurma hedefinin olduğunu belirten Yalçın, "Bugün Gazze'de yaşananların 28 Şubat'ta bu ülkenin başına çorap örenlerle bir bağlantısı var. İkisi de Siyonizm planının bir sonucu, bir neticesiydi. Bugün yaşadığımız durum, Siyonizm'in büyük İsrail hedefiyle coğrafyayı yakıp kavurmasıdır. Siyonistler, şu an hedeflerini 100 yılda gerçekleştirilememiş olmanın verdiği acıyla oradaki çocukları, kadınları, yaşlıları ve savunmasız insanları katlederek 100 yılın soykırımına imza atıyor." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, Gazze meselesini Türkiye'nin bağımsızlığından, Türkiye'nin bağımsızlığını da Gazze'den ve coğrafyadan ayrı düşünmeyen entelektüel kapasitesi yüksek bir teşkilat olduklarını belirtti.

        Gazze konusunda teşkilat olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin tamamında, illerdeki dayanışma çadırlarından tutun da kortejlere, eylemlere, gündem oluşturma ve sosyal medya hareketlerine varana kadar tüm süreçlerin içerisinde aktör olan bir teşkilat olarak davamızın peşindeyiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum Gazze bir gün özgürlüğüne kavuşacaktır. Onlar istediği kadar oradaki çocukları öldürsünler. Firavun da sarayının sarsılmaması için tüm çocukları, tüm bebekleri öldürme konusunda adamlarını seferber etmişti ama bir Musa kaldı ve firavunun tahtını yerle bir etti. Onun için Gazzeli çocuklar onların tahtını sarsacaktır. Bu konuda sonuna kadar inanıyor ve iman ediyoruz. Zulüm hiçbir zaman abad olmadı ve sonunda berbat oldu. Onlarda berbat olacaklar, amaçlarına ulaşamayacaklar."

        Gazze meselesinde nerede durduklarının önemli olduğunu anlatan Yalçın, teşkilat olarak dünyanın neresinde bir mazlum coğrafya varsa onunla ilgili hassasiyet ortaya koymaktan çekinmediklerini sözlerine ekledi.

        Toplantıda Antalya, Denizli, Burdur, Uşak, Aydın, Afyonkarahisar'dan gelen üyelere çeşitli sunumlar ve eğitimler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı
        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti
        Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
        Isparta'da av tüfeğiyle yaralanan kişi 57 gün sonra öldü
        Isparta'da av tüfeğiyle yaralanan kişi 57 gün sonra öldü
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Isparta'da konuştu:
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Isparta'da konuştu:
        Şoför, halk otobüsüyle hasta köpeği veterinere götürdü
        Şoför, halk otobüsüyle hasta köpeği veterinere götürdü