Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Onur G, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice G. ile Ömer Halis Demir Caddesi'nde karşılaştı.

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