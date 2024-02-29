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        Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:59
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        Isparta'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Onur G, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice G. ile Ömer Halis Demir Caddesi'nde karşılaştı.

        Çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Onur G, Hatice G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hatice G. ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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