Motosikletlinin çarpıp kaçtığı Yiğit Efe hastanelik oldu ISPARTA'da bisikletiyle ekmek almaya giden 7 yaşındaki Yiğit Efe Sezer'e ters yönde seyreden motosikletli çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin hastaneye götürdüğü Yiğit Efe tedaviye alındı. Baba Murat Sezer, "Bu insanlığa sığmayan bir hareket. Çocuğa çarptın, bir hastaneye götürürsün, niye orta yerde bırakıyorsun? Hiçbir şey yokmuş gibi basıp gidiyor" diyerek tepki gösterdi.Olay, dün saat 19.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'ta meydana geldi. Ters yönde ilerleyen sürücüsünün henüz kimliği tespit edilen motosiklet, Yiğit Efe Sezer'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve motosiklet devrilirken, yola savrulan Yiğit Efe Sezer yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Yiğit Efe Sezer tedaviye alındı. Ailenin şikayeti üzerine kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.KAZA KAMERADABu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yolda bisikletiyle ilerleyen Yiğit Efe Sezer'e ters yönde giden motosikletlinin hızla çarptığı anlar yer aldı. Yiğit Efe Sezer ve motosikletlinin yola savrulduğu, yere düşen çocuğun yanına giden motosikletlinin bir süre ilgilendiği, olay yerinde toplananların çocuğu bir iş yerine götürdüğü, motosikletlinin de kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.'İNSANLIĞA SIĞMAYAN BİR HAREKET'Hastanede tedavisi devam eden Yiğit Efe Sezer'in babası Murat Sezer, olayla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi. Çocuğu ekmek almaya giderken motosikletlinin çarpıp, olay yerinden ayrıldığını ve olayla ilgili kamera kaydı olduğunu anlatan Murat Sezer, "Çarptıktan sonra çocuğu hiçbir şekilde ellemeden, motoruna binip kaçıp gidiyor. Ben servise binerken telefonla eşim arıyor. 'Hastaneye acil gel' diyor. Çocuğumun her tarafı dikiş içinde, yara bere içinde, beyin travması var. Elimde hala 'Hayati tehlikesi var' diye doktor raporları var. Bu insanlığa sığmayan bir hareket. Çocuğa çarptın, bir hastaneye götürürsün, niye orta yerde bırakıyorsun? Hiçbir şekilde hiçbir şey yokmuş gibi basıp gidiyor. Hakkımı arayacağım. Şüphelinin yakalanmasını istiyorum. Şikayet için adliye, karakol bunların hepsine başvuruları yaptım. Bu insanlığa sığmayan bir harekettir. Ben kendisine o şekilde çarpsam, o şekilde bırakamam. Çenesi, her tarafı mahvolmuş. Her tarafı kan içerisinde niye bırakıp gidiyorsun. Aynı şekilde senin başına gelse ne olur? Bu 7 yaşında bir çocuk. Çocuğumun 12 dikişi var. Ömür boyu o çocukta iz kalacak. Bu insanlığa sığmayan davranışa ben bir şey demiyorum artık. O dikişlerle çocuğumda ömür boyu iz kalmasına sebep oldu. Kafasındaki travmayı da doktorlara bıraktık" dedi.'ARKADAŞLARIMIN YÜZÜNE NASIL BAKACAĞIM'Kaza anını anlatan Fevzi Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Sezer de kendisine çarpan şüphelinin bulunmasını istedi. Yüzündeki yaralardan dolayı arkadaşlarıyla görüşmek istemediğini söyleyen Sezer, "Ekmek almaya gidiyordum. O ters yönden geliyordu. O bana çarptı, kaçtı. Ben arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım?" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:05

