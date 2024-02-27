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        Isparta'da kuyumcudan yüzük çalan zanlı tutuklandı

        Isparta'da bir kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:13
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        Isparta'da kuyumcudan yüzük çalan zanlı tutuklandı
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        Isparta'da bir kuyumcudan yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanından yüzük çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli B.K'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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