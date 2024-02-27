Isparta'da kuyumcudan yüzük çalan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanından yüzük çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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