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        Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası düzenlendi

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Isparta'da ilk kez Kar Ragbi Şampiyonası düzenlendi. Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kar Ragbi Şampiyonası'nda 15 takım ve 230 sporcu mücadele etti. 2 gün süren şampiyonanın final maçlarını Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetimi de izledi. Kızlarda finale kalan 2 takımın maçında Kadıköy'ü mağlup eden Selçuk Kartallar takımı şampiyon olurken, erkeklerde ise Hacettepe'yi mağlup eden Eskişehir Beyaz Güller şampiyonluğu kazandı. Ödül töreni öncesi Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şampiyonaya ev sahipliği yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, İGM Başkanı Serkan Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'e plaket ile ragbi topu ve forma hediye ederek teşekkür etti. Şampiyonada final oynayan takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Kupa töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, "Bu sporun ilk kez şehrimizde düzenlenmesinden ötürü mutluyuz. Yeni gelişen kar ragbisini şehrimizde de hayata geçirmek istiyoruz. En azından 1 kızlar, 1 erkekler takımı oluşturmak için hemen çalışmalara başlayacağız. Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve yeniden kentimizde görmek istediğimizi ifade ediyorum" dedi. Erkekler Kar Ragbi şampiyonu Eskişehir Beyaz Güller takımının kaptanı ve antrenörü Emin Erden, bugüne kadar çim ve plaj ragbisi yaptıklarını, ilk kez kar üzerinde bu sporu oynadıklarını belirterek, "Oldukça zevkliydi ve büyük keyif aldık. Bizlere bu fırsatı sağladıkları için tüm herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'e şampiyonluk kupası ile dönüyoruz çok mutluyum" diye konuştu. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin de Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'na 15 takım ve 230 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Bundan sonraki yıllarda değişik kayak merkezlerine de bu sporu yayarak daha da geliştirmek istiyoruz. Uluslararası bir spor dalı olan ragbi sporunu daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:15
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        Isparta'da Kar Ragbi Şampiyonası düzenlendi
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        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Isparta'da ilk kez Kar Ragbi Şampiyonası düzenlendi. Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kar Ragbi Şampiyonası'nda 15 takım ve 230 sporcu mücadele etti. 2 gün süren şampiyonanın final maçlarını Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve yönetimi de izledi. Kızlarda finale kalan 2 takımın maçında Kadıköy'ü mağlup eden Selçuk Kartallar takımı şampiyon olurken, erkeklerde ise Hacettepe'yi mağlup eden Eskişehir Beyaz Güller şampiyonluğu kazandı. Ödül töreni öncesi Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şampiyonaya ev sahipliği yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, İGM Başkanı Serkan Keskin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen'e plaket ile ragbi topu ve forma hediye ederek teşekkür etti. Şampiyonada final oynayan takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Kupa töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, "Bu sporun ilk kez şehrimizde düzenlenmesinden ötürü mutluyuz. Yeni gelişen kar ragbisini şehrimizde de hayata geçirmek istiyoruz. En azından 1 kızlar, 1 erkekler takımı oluşturmak için hemen çalışmalara başlayacağız. Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve yeniden kentimizde görmek istediğimizi ifade ediyorum" dedi. Erkekler Kar Ragbi şampiyonu Eskişehir Beyaz Güller takımının kaptanı ve antrenörü Emin Erden, bugüne kadar çim ve plaj ragbisi yaptıklarını, ilk kez kar üzerinde bu sporu oynadıklarını belirterek, "Oldukça zevkliydi ve büyük keyif aldık. Bizlere bu fırsatı sağladıkları için tüm herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir'e şampiyonluk kupası ile dönüyoruz çok mutluyum" diye konuştu. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin de Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kar Ragbi Şampiyonası'na 15 takım ve 230 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Bundan sonraki yıllarda değişik kayak merkezlerine de bu sporu yayarak daha da geliştirmek istiyoruz. Uluslararası bir spor dalı olan ragbi sporunu daha geniş kitlelere yaymak istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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