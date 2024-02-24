Isparta'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul yıkıldı
Isparta'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Isparta'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentteki okullarda yapılan dayanıklılık testlerinde, 1999'da eğitim öğretime başlayan Ülkü Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda iş makineleri yardımıyla okulun yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Üç katlı okul, kontrollü yıkımın ardından bir anda çöktü.
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