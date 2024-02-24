Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul yıkıldı

        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentteki okullarda yapılan dayanıklılık testlerinde, 1999'da eğitim öğretime başlayan Ülkü Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi.

        Bu kapsamda iş makineleri yardımıyla okulun yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Üç katlı okul, kontrollü yıkımın ardından bir anda çöktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Depremzede dede torunuyla can verdi! Büyük acı!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İlaçlama faciası! 2 çocuk ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı
        Isparta'da su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı
        Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti
        Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti