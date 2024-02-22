Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Isparta'da telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kentte yaşayan A.M, kendisini arayarak polis olarak tanıtan kişinin hesabına bankadaki 582 bin lirasını gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kişi, polis merkezine başvurarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ortaklaşa çalışma yaparak, bankayla görüşüp paranın gönderildiği hesabın bloke edilmesini sağladı.

Hesabına para yatırılan F.D, İstanbul Sancaktepe'de banka görevlileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.