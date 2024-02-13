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        Isparta'da 2 katlı evin penceresinden düşen kişi öldü

        Yalvaç ilçesinde 2 katlı evin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:40
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        Isparta'da 2 katlı evin penceresinden düşen kişi öldü
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        Yalvaç ilçesinde 2 katlı evin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Sücüllü köyünde A.A (78), henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin penceresinden düştü.

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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