Isparta'da 2 katlı evin penceresinden düşen kişi öldü
Yalvaç ilçesinde 2 katlı evin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Yalvaç ilçesinde 2 katlı evin penceresinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
Sücüllü köyünde A.A (78), henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin penceresinden düştü.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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