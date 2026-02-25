Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 25.02.2026 - 21:08
        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki 32 FH 780 plakalı otomobil, Bedre Plajı mevkisinde, Aziz Dundaş idaresindeki 32 ADF 141 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücü Çil'in yanı sıra yanında bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (49) ve Esila Şimşek (9) ile kamyonetteki yolcu Emrah Çelebi (34) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

