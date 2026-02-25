Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki 32 FH 780 plakalı otomobil, Bedre Plajı mevkisinde, Aziz Dundaş idaresindeki 32 ADF 141 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Çil'in yanı sıra yanında bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (49) ve Esila Şimşek (9) ile kamyonetteki yolcu Emrah Çelebi (34) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.