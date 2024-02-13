Zafer Partisi'nin Isparta'daki belediye başkan adayları tanıtıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu aday gösterdiklerini açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu aday gösterdiklerini açıkladı.
Zafer Partisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Isparta Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Toplantıya katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programda yaptığı konuşmada, Isparta'nın eğitim seviyesinin yüksek olduğunu söyledi.
Isparta'nın tarıma dayalı olarak ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunu anlatan Özdağ, "Isparta Belediye Başkan adaylığına Gökmen Gökmenoğlu'nu belirledik. Kendisi insan haklarını savunmak için aktif mücadele eden bir hukuk insanı." ifadelerini kullandı.
Programa, partililer ve belediye başkan adayları katıldı.
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