Isparta'da yılbaşından bu yana 15 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri korsan taksiyle taşıdıkları tespit edilen 2 kişiye ise 25 bin 756 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.