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        Isparta'da yılbaşından bu yana 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Isparta'da yılbaşından beri 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:23 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:47
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        Isparta'da yılbaşından bu yana 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Isparta'da yılbaşından beri 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma yapıldı.

        Ekiplerce 15 düzensiz yakalanarak sınır dışı edildi.

        Düzensiz göçmenleri korsan taksiyle taşıdıkları tespit edilen 2 kişiye ise 25 bin 756 lira para cezası verildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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