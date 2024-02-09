Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 46 paket satışa hazır uyarıcı madde, 5,28 gram halüsinojen madde, uyarıcı hap, sentetik ecza, hassas terazi, 3 tüfek, tabanca,14 fişek ve 7 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

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