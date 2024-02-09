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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:00
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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 46 paket satışa hazır uyarıcı madde, 5,28 gram halüsinojen madde, uyarıcı hap, sentetik ecza, hassas terazi, 3 tüfek, tabanca,14 fişek ve 7 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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