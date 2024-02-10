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        Isparta'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi

        AK Parti'nin Isparta'daki belediye başkan adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:38
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        Isparta'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
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        AK Parti'nin Isparta'daki belediye başkan adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, IYAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık kendi İHA, SİHA ve yerli otomobilini ürettiğini, bunları tüm engellemelere rağmen 21 yıla sığdırmayı başardığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın her yerinde yaşanan insanlık dramına ses çıkardığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

        "Biz, mazlumun kılına zarar gelse Cumhurbaşkanı'mızla birlikte, aynı onun gibi gür bir sesle buna karşılık veririz. Yanı başımızda bugün bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail dünyanın gözünün içine baka baka bir katliam yapıyor. Filistinli 27 bin insan hayatını kaybetti. Hangi ülkeden ses çıkıyor? Hangi devlet başkanı Filistin için mücadele ediyor? Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını göremezsiniz bu saflarda. Çünkü Batı'nın ve Avrupa'nın verilmiş sözleri ya da ödenmemiş borçları vardır İsrail'e. İnsan hayatını savunmaya yüzleri yok." diye konuştu.

        Mayıs 2023 seçimlerinde vatandaşlarla ele ele vererek başarı elde ettiklerini anlatan Yalçın, "Bizim meselemiz sadece belediye başkanlıklarını kazanma meselesi değil. Bizim meselemiz ülkemizi hak ettiği konuma yükseltme meseledir. 31 Mart bize yeni bir güç verecek, destek sağlayacak. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik." ifadelerini kullandı.

        İktidara geldiklerinden beri ülkenin her karışını yatırımlarla, eser ve hizmetlerle buluşturduklarını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

        "Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık, sadece asırlık hizmet ihmallerini telafi etmekle de kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Sizlerin de bildiği gibi içeride ve dışarıda ülkenin siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyenler var. Biz her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendimizle yarışıyoruz. Bu konuda bırakın AK Parti'nin önüne geçmeyi bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulaması henüz göremedik. Muhalefet hala kayıkçı kavgası veriyor, içler acısı bir hali var. Bırakın ülke yönetmeyi kendilerini bile idare edebilecek durumda değiller."

        Programda, AK Parti Isparta Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen ile AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, partililere hitap etti.

        Toplantıda tanıtılan ilçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şöyle:

        "Aksu-Veli Kahraman, Atabey-Serdar Pehlivan, Eğirdir-Mustafa Özer, Gelendost- Mehmet Sezgin, Gönen- Mustafa Kaya, Keçiborlu-Yusuf Murat Parlak, Senirkent- Kadir Heybeli, Sütçüler- İsmail Yurdabak, Şarkikaraağaç- İsa Çarkacı, Uluborlu- Ahmet Oğuz Bakır, Yalvaç- Sürmeli Yağcı, Yenişarbademli- Mehmet Özata, Büyükkabaca- Hasan Arıkan, Çarıksaraylar-Özcan Turhan, Çiçekpınar-Metin Akbulut, Güneykent-Metin Kutsal, Hüyüklü-Ahmet Kelek, Kuleönü-Nuri Erdoğan, Sarıidris- Osman Özdemir, Sav-Yahya Öztürk, Senir-Ömür Yorulmaz"

        Programın ardından Mimar Sinan Caddesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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