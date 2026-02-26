Canlı
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:35
        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan yaban keçisi, yılkı atları, kurt, sincap ve geyik gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Kovada Gölü Milli Parkı'ndan büyüleyici kareler. Fotokapan çalışmalarıyla yaban hayatı envanterimizi güncelliyor, doğanın gizli kahramanlarını yakından takip ediyoruz. Yaban keçisi, geyik, yılkı atı ve daha fazlası. Doğal mirasımızı korumak için sahadayız." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

