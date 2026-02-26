Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Isparta'daki Kovada Gölü Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, fotokapanlara yansıyan yaban keçisi, yılkı atları, kurt, sincap ve geyik gibi hayvanların görüntüleri paylaşıldı.



Paylaşımda, "Kovada Gölü Milli Parkı'ndan büyüleyici kareler. Fotokapan çalışmalarıyla yaban hayatı envanterimizi güncelliyor, doğanın gizli kahramanlarını yakından takip ediyoruz. Yaban keçisi, geyik, yılkı atı ve daha fazlası. Doğal mirasımızı korumak için sahadayız." ifadelerine yer verildi.

