        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

        Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

        Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma kapasitesinin artırılması amacıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

        AFAD Isparta İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Çığda Arama Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı"na kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri katıldı.

        Kar analizinin ardından tatbikatta kaba arama, dedektör köpekler ve sondayla arama ile teknolojik cihazlarla yer tespiti uygulamalı olarak yapıldı.

        Tatbikatın son aşamasında senaryo gereği çığ altında kalan afetzedeler kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tıbbi müdahale ve tahliye süreçleri başarıyla tamamlandı.

        AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, gazetecilere, ekiplerin öncesinde teorik ve uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

        Çığ bölgelerine yönelik eğitimler verdiklerini belirten Öztürk, kış dağcılığı kapsamında olumsuz hava ve arazi şartlarında barınma tekniklerinin de uygulandığını ifade etti.

        Isparta AFAD ekiplerinin kısa süre önce Uludağ'da çığda arama kurtarma eğitimi aldığını dile getiren Öztürk, il genelinde kamu kurumları, jandarma, UMKE ve akredite sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Çığda arama yöntemlerine ilişkin bilgi veren Öztürk, profesyonel dağcı ve kayakçılar ile arama kurtarma ekiplerinin üzerinde bulunan verici cihazlar sayesinde çığ altında kalan kişilerin konum ve derinlik bilgilerinin tespit edilebildiğini belirtti.

        Cihaz bulunmayan durumlarda ise sondalama yönteminin uygulandığını aktaran Öztürk, "Sondalama ekibinin arkasında yer alan bayrakçılar bulgu tespit ettiğinde işaretleme yapıyor. Kürekçiler de işaretlenen noktada kazı çalışması gerçekleştiriyor." dedi.

        Hayrat Arama Kurtarma Timi Ekip Lideri Yavuz Genç ise tatbikatın eğitici ve öğretici olduğunu ifade ederek, olası bir çığ felaketinde nasıl hareket edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiklerini kaydetti.

        İHH Isparta Arama Kurtarma Ekip Lideri İbrahim Yağız da afet anında müdahale yöntemlerini sahada uygulamanın önemine dikkati çekerek, eğitimde edindikleri bilgileri tatbikatla pekiştirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

