Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Aksu ilçesinde Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin aşevinde dernek üyeleri ve ilçe sakinleri tarafından el birliğiyle hazırlanan sıcak yemekler, gönüllülerce sefer taslarına konularak iftar saatinde 80 haneye dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar

        BAHADIR ARICI - Isparta'nın Aksu ilçesinde Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin aşevinde dernek üyeleri ve ilçe sakinleri tarafından el birliğiyle hazırlanan sıcak yemekler, gönüllülerce sefer taslarına konularak iftar saatinde 80 haneye dağıtılıyor.

        İlçede derneğin öncülüğünde, yardımlaşma ve dayanışmanın ayı ramazanda 6 yıldır yardım faaliyeti yürütülüyor.

        Derneğin aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

        Aşevinde pişen sıcak yemekler, ilçede yaşayan gönüllü memur, müftülük personeli ve çocuklar tarafından sefer taslarına konularak kapı kapı dağıtılıyor.

        İlçede geleneksel hale gelen bu yardımlaşma organizasyonuyla, ramazan bereketi sofralara taşınıyor.

        - "Bu işe gönüllü olarak katkı veriyoruz"

        Dernek Başkanı Servet Kaya, AA muhabirine, ramazanın birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı ay olduğunu söyledi.

        Herkesin elinden geldiğince yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yardım etmesi gerektiğini belirten Kaya, "Mahallelimizin ve yardımseverlerin desteğiyle 80 eve 140'ın üzerinde insana her gün sefer taslarıyla yemek götürüyoruz. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Kaya, iftarlıkları ailelere, sıcaklığını ve lezzetini koruması bakımından sefer taslarıyla dağıttıklarını dile getirdi.

        İlçe vaizi Sebih Akdağ da derneğin her yıl ramazan ayında gerçekleştirdiği yardımlaşma çalışmasına müftülük personeli olarak katkı sunduklarını belirtti.

        Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara aşevinde hazırladıkları yemekleri iftardan önce dağıttıklarını ifade eden Akdağ, "11 ayın sultanı ramazanda yapılan bu yardımlaşma çalışmasına biz de hasbelkader gönüllü olarak katkı veriyoruz. Allah bu hizmete iştirak eden kardeşlerimizden razı olsun." diye konuştu.

        Yemeklerin yapımı ve dağıtılması çalışmalarına destek veren Levent Demirbaş da "Gönüllük esasına dayalı çalışıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz, böyle bir organizasyonun içinde olmaktan kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        İlçede sefer taslarıyla yaşatılan ramazan geleneğinden faydalanan 90 yaşındaki Emine Sarıoğlan ise "Her gün bana yemek getiriyorlar, yiyorum. Bu uygulamadan çok memnunum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!

        Benzer Haberler

        Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu
        Isparta KYK yurtlarında kalan öğrenciler sahurda buluştu
        Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Isparta'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tıbbi sülük yetiştiriciliğinde keçi kanının verimi artırdığı literatüre gir...
        Tıbbi sülük yetiştiriciliğinde keçi kanının verimi artırdığı literatüre gir...
        Isparta'da hatimle teravihe yoğun akın: 15 camide her gece bir cüz okunuyor...
        Isparta'da hatimle teravihe yoğun akın: 15 camide her gece bir cüz okunuyor...
        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Isparta'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
        Isparta'da şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı