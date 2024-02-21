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        Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti

        Isparta'da bir taksi şoförü, aracında unutulan çantayı karakola teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:25
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        Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti
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        Isparta'da bir taksi şoförü, aracında unutulan çantayı karakola teslim etti.

        Kentte bir taksi durağında çalışan Murat Petek, aracında bir müşterinin çantasını unuttuğunu fark etti.

        Petek, sahibine ulaşamadığı çantayı polis karakoluna teslim etti.

        Petek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kime ait olduğunu anlamak için açtığı çantada kimlik kartı, bir miktar para, cumhuriyet altını ve cep telefonu bulunduğunu gördüğünü söyledi.

        Aracında çanta bulduğunu durağa ilettiğini ancak bir buçuk saat geçmesine rağmen sahibinin gelmediğini anlatan Petek, "Biz taksiciler ekmeğimizin peşindeyiz. Yaklaşık 29 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Biz hep ekmeğimizin derdinde olduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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