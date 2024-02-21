Pompalı tüfekle 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dünürünün çocukları Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli (71), 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü yakınlarında geçen yıl 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Hayrettin Tekeli, husumetli olduğu dünürünün çocukları Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve dünürünün damadı Bedrettin Deniz ile karşılaştı. Otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alan Tekeli'nin açtığı ateş sonucu Osman, İmran ve Adnan Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormana doğru kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz'i de aynı tüfekle öldüren Tekeli, daha sonra Gelendost İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından tutuklanan Hayretin Tekeli hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇU Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Hayrettin Tekeli ile ölenlerin yakınları katıldı. Sanık Tekeli, öldürdüğü Osman Karakoç, İmran Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ile alacak anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduklarını, kendisini tehdit ettikleri için öldürdüğünü, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra savcılığın mütalaasını istedi. Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu ve 'tasarlayarak öldürme' suçunu 4 kez işlediğini, bu nedenle 4 kez ömür boyu hapis cezası verilmesi talebinde bulundu. Duruşmaya verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hayrettin Tekeli'ye 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:35 facebook

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