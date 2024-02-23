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        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da nitelikli yağma suçundan hakkında 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:58
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        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Isparta'da nitelikli yağma suçundan hakkında 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, Gülistan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü G.H. gözaltına alındı.

        Nitelikli yağma suçundan 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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