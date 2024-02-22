Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Fransa uyruklu A.Y.L. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte terör örgütleri mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

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