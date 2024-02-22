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        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Isparta'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Fransa uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:17
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        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Isparta'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Fransa uyruklu zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte terör örgütleri mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Fransa uyruklu A.Y.L. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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