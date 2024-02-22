Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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