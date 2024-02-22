Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ebe S.Ç'yi gözaltına aldı.

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