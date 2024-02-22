Isparta'da su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı

Ekipler, yaptığı çalışmayla hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibi besici R.B'ye teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye görevinde, Büyük Hacılar köyündeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti.

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