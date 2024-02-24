Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'da başladı

        Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Kar Ragbi Şampiyonası" Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde başladı.

        Şampiyonaya yaklaşık 200 sporcu katıldı.

        Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk "Kar Ragbi Şampiyonası"nın Isparta'da düzenlendiğini söyledi.

        Şampiyonanın kentin tanıtımı açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Danayiyen, "Davraz'da hava şartlarından dolayı kar az, şampiyonaya 14 takım katılıyor. 200'e yakın sporcumuz var. Bugün ve yarın şampiyon devam edecek. Türkiye'de ilk olması bizim içinde çok güzel." diye konuştu.

        Türkiye Ragbi Federasyonu Genel Sekreteri Tekin Yaman da "Gelecek sene yönetim olarak değerlendireceğiz plaj ragbisini burada yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olursa güzel bir karşılaşma olur." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Nuran Karakoyuncu ise Davraz'a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul yıkıldı
        Isparta'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul yıkıldı
        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Isparta'da 41 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı
        Isparta'da su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı
        Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı