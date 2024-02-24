Isparta'daki kayak merkezinde kayalıkta mahsur kalan doktoru JAK kurtardı

Jandarmanın 112 Acil Sağlık ekibine teslim ettiği Anıl E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doktor olduğu öğrenilen Anıl E. ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Anıl E, snowboard yapmak için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı. Bunun üzerine Anıl E'nin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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