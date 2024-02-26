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        Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:30 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:30
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        Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Olayda kavgayı ayırmak isteyen askerin babası H.A, M.Y. tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.A’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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