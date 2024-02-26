Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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