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        Isparta'da fuhuş operasyonu

        Isparta'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:38
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        Isparta'da fuhuş operasyonu
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        Isparta'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişiye "fuhuş yapmak" suçundan toplam 104 bin 960 lira para cezası verildi.

        Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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