Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de Erol Öztürk, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf ile yengesi Rabia Öztürk'ü av tüfeği ile öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı.Olay, saat 15.30 sularında Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi.

Fotoğraf: İHA Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, elindeki av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM