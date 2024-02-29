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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

        Osmaniye'de kardeşlerin arasına arazi anlaşmazlığı girdi. Erol Öztürk, ağabeyini ve yengesini öldürdü, aileden 3 kişiyi de yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:36 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:37
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        Kardeş kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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        Osmaniye'de Erol Öztürk, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf ile yengesi Rabia Öztürk'ü av tüfeği ile öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı.Olay, saat 15.30 sularında Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi.

        Fotoğraf: İHA

        Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Öztürk ile ağabeyi Yusuf Öztürk tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Öztürk, elindeki av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Fotoğraf: AA

        Yusuf ile eşi Rabia Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Öztürk'ün yaralanan gelini Birgül ile torunları Çiğdem ve Soner Öztürk de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli av tüfeği ile gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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