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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Isparta'da konuştu:

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti'nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:53
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Isparta'da konuştu:
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti’nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." dedi.

        Uysal, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisinin hayırlı olmasını dileyen Uysal, Eğirdir Belediye Başkan adayı Ömer Şengül'ü tebrik etti.

        Uysal, AA muhabirine, tüm güçleriyle çalışarak aday çıkardıkları yerlerde kazanmak istediklerini belirterek, "Demokrat Parti’nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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