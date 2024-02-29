Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Isparta'da konuştu:

Uysal, AA muhabirine, tüm güçleriyle çalışarak aday çıkardıkları yerlerde kazanmak istediklerini belirterek, "Demokrat Parti’nin adaylarının kazanması için çalışıyoruz. Ülkenin genelindeki kutuplaşmanın yerelde aksettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

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