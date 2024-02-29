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        Haberler Dünya Son dakika: Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması

        Son dakika haberi Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması

        ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:30
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        Biden'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
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        ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'in Gazze'de yiyecek bekleyen insanlara ateş açtığı yönündeki raporları kontrol ettiğini ve ölümcül olayın ateşkes görüşmelerini karmaşık hale getireceğine inandığını söyledi.

        Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Biden, "Daha önce tahmin ettiğim gibi geçici bir ateşkes muhtemelen pazartesi gününe kadar gerçekleşmeyecek ancak umudumu koruyorum" dedi.

        Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

        Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdığını ve "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtmiş, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        İsrail güvenlik kaynakları ise Filistinlilerin insani yardım TIR'larının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve bu yüzden kalabalığa ateş açtığını duyurmuştu.

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